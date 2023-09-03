



Галант раскритиковал “возмутительные и опасные” нападения коалиции на ЦАХАЛ

Министр обороны Йоав Галант нанес ответный удар членам коалиции, которые критикуют военных и сотрудников служб безопасности, заявив, что их “возмутительные” высказывания наносят ущерб Армии обороны Израиля.



“В последнее время министры и депутаты Кнессета, позволяют себе делать ложные, безосновательные и безответственные заявления в отношении ЦАХАЛа, его командиров и солдат”, – заявил Галлант на церемонии награждения выдающихся офицеров. “Это возмутительные заявления, которые ставят под угрозу самый важный актив Государства Израиль – Армию обороны Израиля”.



Заявления Галанта прозвучали после того, как депутат Кнессета от партии "Ликуд" Тали Готлиб обвинила ЦАХАЛ и ШАБАК в "работе на террористов".