



Галант раскритиковал Бен-Гвира за требования расширить полномочия по задержанию

Министр обороны Йоав Галант, как сообщается, раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за требования предоставить ему право заключать в тюрьму подозреваемых без предъявления обвинений.



Бен-Гвир добивается для своего министерства права выдавать ордера на административное задержание, что позволяет содержать подозреваемого под стражей без официального предъявления обвинения. В настоящее время только министр обороны имеет такие полномочия, используемые в основном в делах национальной безопасности. Но Бен Гвир хочет расширить инструмент, который будет использоваться в борьбе с растущей волной преступности в арабском сообществе.



Во время заседания Кабинета министров в воскресенье, 16 июля, министры обменялись резкими словами по этому поводу. Согласно данным 12 канала, во время ссоры Бен-Гвир, осужденный в прошлом за терроризм, похвастался Галанту своим личным опытом административного задержания.



“Я знаю этот вопрос в 1000 раз лучше вас, меня подвергали административному задержанию”, – сказал он.



“Тот факт, что вы сделали карьеру на таких действиях, и они привели вас в Кнессет, не делает вас экспертом по административным задержаниям”, – парировал министр обороны.



Законопроект, выдвинутый Бен-Гвиром, предоставит ему параллельные полномочия и позволит ему заключать в тюрьму подозреваемых в совершении преступлений без суда, при условии, что они представляют опасность для общества. Но в воскресенье министерский Комитет по законодательству отложил голосование по этому законопроекту четвертую неделю подряд, на этот раз не назначив дату его обсуждения в будущем.



Этот шаг оказался победой Галанта, который, согласно данным 12-му канала, потребовал, чтобы другие министры поддержали его позицию.



“Тот, кто ходит с канистрой, планирует поджог, а не граффити”, – сказал министр обороны, добавив, что читает “каждое постановление [об административном задержании] 30 раз, прежде чем подписать его”.



Общественная телекомпания “КАН-11” сообщила, что в воскресенье Галант потребовал от Бен-Гвира объяснить его двойные стандарты по этому вопросу. Министр национальной безопасности ответил: “Все очень просто – вы выдаете ордера на административное задержание тех, кто наносит ущерб имуществу, а я хочу ордера против убийц”.