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Галант провел переговоры с министром обороны Греции
12.01.2023 15:09 Ольга Белозерова

Галант провел переговоры с министром обороны Греции

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В ходе беседы министры обсудили важные стратегические связи между Государством Израиль и Грецией. Министр Галант отметил большое значение как двусторонних, так и трехсторонних связей с Республикой Кипр. В связи с этим он проинформировал министра Панайотопулоса о продуктивном телефонном разговоре, состоявшемся на прошлой неделе с его кипрским коллегой.

Кроме этого, Йоав Галант выразил приверженность углублению и дальнейшему расширению отличного сотрудничества между странами в военной, промышленной и стратегической сферах и пригласил своего греческого коллегу лично продолжить диалог.

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