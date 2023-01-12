



Галант провел переговоры с министром обороны Греции

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В ходе беседы министры обсудили важные стратегические связи между Государством Израиль и Грецией. Министр Галант отметил большое значение как двусторонних, так и трехсторонних связей с Республикой Кипр. В связи с этим он проинформировал министра Панайотопулоса о продуктивном телефонном разговоре, состоявшемся на прошлой неделе с его кипрским коллегой.



Кроме этого, Йоав Галант выразил приверженность углублению и дальнейшему расширению отличного сотрудничества между странами в военной, промышленной и стратегической сферах и пригласил своего греческого коллегу лично продолжить диалог.