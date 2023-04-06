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Галант: рассмотреть все варианты ответов
06.04.2023 20:06 Алина Груднева

Галант: рассмотреть все варианты ответов

Министр обороны Йоав Галант завершил оценку ситуации в сфере безопасности после массированного обстрела Израиля с территории Ливана.

Он поручил оборонному истеблишменту рассмотреть "все возможные ответы", чтобы представить их на заседании военно-политического кабинета.

"В ходе оценки ситуации был проведен обзор ракетного обстрела за последние сутки из Ливана и Газы. Кроме того, была получена оперативная сводка о последних событиях на всех аренах. В конце оценки ситуации Галант поручил оборонному ведомству выдвинуть все варианты реагирования, прежде чем представить их кабинету безопасности", — сказано в сообщении.

 

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