



Галант: рассмотреть все варианты ответов

Министр обороны Йоав Галант завершил оценку ситуации в сфере безопасности после массированного обстрела Израиля с территории Ливана.



Он поручил оборонному истеблишменту рассмотреть "все возможные ответы", чтобы представить их на заседании военно-политического кабинета.



"В ходе оценки ситуации был проведен обзор ракетного обстрела за последние сутки из Ливана и Газы. Кроме того, была получена оперативная сводка о последних событиях на всех аренах. В конце оценки ситуации Галант поручил оборонному ведомству выдвинуть все варианты реагирования, прежде чем представить их кабинету безопасности", — сказано в сообщении.



