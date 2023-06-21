



Галант призывает поселенцев не брать закон в свои руки

Министр обороны Йоав Галант призывает поселенцев не брать закон в свои руки после того, как сотни людей совершили разбойное нападение на несколько палестинских деревень и городов, сжигая автомобили и дома.



"Я хочу воспользоваться этой возможностью и призвать моих братьев, поселенцев, пожалуйста, не берите закон в свои руки, позвольте ЦАХАЛу делать то, что он умеет делать лучше всего - обеспечивать вашу безопасность", - сказал он после завершения первоначального расследования смертоносного теракта, совершенного вчера вблизи поселения Эли в Иудее и Самарии.



Галант также поклялся, что силы безопасности доберутся до террористов, где бы они ни находились.



