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Галант призвал не делать политических заявлений в День памяти
20.04.2023 15:41 Алина Груднева

Галант призвал не делать политических заявлений в День памяти

Министр обороны Йоав Галант призвал министров и депутатов Кнессета воздержаться от политических заявлений в День памяти.

По данным израильских СМИ, он отправил соответствующее письмо с требованием.

По словам Галанта, этот день является одним из самых "чувствительных и священных" в году.

"Сейчас больше, чем когда-либо мы должны послать сигнал единства", - отметил он.

Он припомнил интенсивные дебаты по поводу присутствия политиков на церемониях в честь Дня памяти из-за продвижения плана правительства по правовой реформе.

Министр обороны считает, что политики должны присутствовать на таких церемониях, но не должны говорить о политике.

 

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