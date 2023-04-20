



Галант призвал не делать политических заявлений в День памяти

Министр обороны Йоав Галант призвал министров и депутатов Кнессета воздержаться от политических заявлений в День памяти.



По данным израильских СМИ, он отправил соответствующее письмо с требованием.



По словам Галанта, этот день является одним из самых "чувствительных и священных" в году.



"Сейчас больше, чем когда-либо мы должны послать сигнал единства", - отметил он.



Он припомнил интенсивные дебаты по поводу присутствия политиков на церемониях в честь Дня памяти из-за продвижения плана правительства по правовой реформе.



Министр обороны считает, что политики должны присутствовать на таких церемониях, но не должны говорить о политике.



