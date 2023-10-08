



Галант приказал обеспечить оружием населенные пункты вблизи забора безопасности

Министр обороны Йоав Галант вместе с генеральным директором министерства обороны генерал-майором (в отставке) Эялем Замиром, начальником командования тыла генерал-майором Рафи Мило и другими высокопоставленными чиновниками командования тыла ЦАХАЛа и министерства обороны завершил оценку ситуации на израильском фронте.



Министр поручил сотрудникам сосредоточиться на нейтрализации противника и защите граждан Израиля.



Галант выразил благодарность сотрудникам за эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов, прилегающих к Газе. Министр поручил ведомству подготовиться к реализации аналогичных планов на севере Израиля.



Министр также распорядился обеспечить оружием и боеприпасами населенные пункты, прилегающие к забору безопасности, и назначить офицера ЦАХАЛа, который будет тесно сотрудничать с каждым мэром и руководителем общины в этом регионе (приграничные населенные пункты Газы).

