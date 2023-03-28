



Галант прибыл на встречу по вопросам в сфере безопасности к Нетаниягу

Днем, 28 марта, министр обороны Йоав Галант прибыл на совещание по вопросам безопасности к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Напомним, что в воскресенье глава правительства объявил, что Галант будет уволен после того, как тот призвал приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Несмотря на это, глава оборонного ведомства до сих пор не получил официальное письмо с уведомлением об увольнении.



Уточняется, что встреча по вопросам в сфере безопасности в Иерусалиме была запланирована заранее.





