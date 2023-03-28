Галант прибыл на встречу по вопросам в сфере безопасности к Нетаниягу
Днем, 28 марта, министр обороны Йоав Галант прибыл на совещание по вопросам безопасности к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
Напомним, что в воскресенье глава правительства объявил, что Галант будет уволен после того, как тот призвал приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.
Несмотря на это, глава оборонного ведомства до сих пор не получил официальное письмо с уведомлением об увольнении.
Уточняется, что встреча по вопросам в сфере безопасности в Иерусалиме была запланирована заранее.