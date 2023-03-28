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Галант прибыл на встречу по вопросам в сфере безопасности к Нетаниягу
28.03.2023 14:59 Алина Груднева

Галант прибыл на встречу по вопросам в сфере безопасности к Нетаниягу

Днем, 28 марта, министр обороны Йоав Галант прибыл на совещание по вопросам безопасности к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Напомним, что в воскресенье глава правительства объявил, что Галант будет уволен после того, как тот призвал приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.

Несмотря на это, глава оборонного ведомства до сих пор не получил официальное письмо с уведомлением об увольнении.

Уточняется, что встреча по вопросам в сфере безопасности в Иерусалиме была запланирована заранее.


 

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