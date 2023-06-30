



Галант: Превосходство Израиля в воздухе отбросит Иран на “тысячи километров”

Министр обороны Йоав Галант в четверг 29 июня заявил, что Израиль и его военно-воздушные силы заставят Иран “отказаться от ближнего боя с Иерусалимом за тысячи километров до его границ”.



Выступая на церемонии выпуска офицеров ВВС, Галант сказал: “Мы не смиримся с попытками Ирана разгуляться в нашем районе. Мы будем действовать против них, нанесем им удары и отправим их обратно на родину за тысячи километров к востоку от Государства Израиль”. Министр обороны повторил прошлые заявления о том, что “рассматриваются все варианты” для предотвращения приобретения Исламской Республикой ядерного оружия.



Йоав Галант также подчеркнул глобальную роль Тегерана в терроризме, отметив недавнюю встречу в Иране с высшими террористическими лидерами ХАМАС и террористическими лидерами из различных других организаций.



“Это был митинг террора в столице террора, чтобы вызвать террор против Израиля и всего мира”, – отметил министр обороны.



На той же церемонии премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль будет препятствовать контрабанде Ираном высокоточного оружия вблизи своих границ. Также Нетаниягу выразил уверенность, что ЦАХАЛ не позволит Ирану разработать ядерное оружие и будет защищать Израиль, даже если Запад подпишет новую ядерную сделку с Тегераном. Он назвал новых выпускников “хранителями нашего неба”, заявив, что Израиль “имеет преимущество в талантах наряду с технологиями, но технологии не ограничивают актуальность человечества”, отметив, что основным аспектом силы израильских ВВС является их личный состав.



Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви на церемонии сказал: “Военно-воздушные силы являются огромной частью силы ЦАХАЛа и позволяют нам наносить точные удары с силой, гибкостью и способностью действовать решительно”.



По его словам, ближайшие десятилетия будут непредсказуемыми для военно-воздушных сил, но “наверняка будут угрозы безопасности Государства Израиль, против которых нам нужно будет оставаться сильными. Будут разногласия, что является признаком здорового и активного израильского общества”.

“Несмотря на внутренние разногласия, мы всегда будем защищать себя, и миссия по поддержанию безопасности должна стоять выше любого из этих разногласий”, – отметил Халеви.



Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар проанализировал операции, в которых военно-воздушные силы сыграли решающую роль, выразив надежду, что новые выпускники продолжат эту традицию. Бар предостерег от недавних попыток “разрушить оркестр” военно-воздушных сил со стороны протестующих резервистов, заявив, что все военнослужащие военно-воздушных сил должны ответить на призыв к службе независимо от их личных идеологий.