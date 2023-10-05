



Галант предупредил о возможности крупной операции в ПА

Министр обороны Йоав Галант пригрозил палестинским боевикам в Тулькарме возможной широкомасштабной военной операцией во время посещения военнослужащих, раненых во время столкновений в городе.



“Мы доберемся куда угодно и нападем на любого, кто попытается причинить вред израильским гражданам и солдатам ЦАХАЛа”, – сказал Галант в больницы “Бейлинсон” в Петах-Тикве, согласно замечаниям, предоставленным его офисом.



“Те, кому нужны примеры того, что мы можем сделать, должны вспомнить наши действия в Дженине два месяца назад”, – напомнил министр. “При необходимости мы сделаем это и в других местах”.