Галант предупредил Нетаниягу о последствиях правовой реформы
Министр обороны Йоав Галант призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить законодательные процессы по правовой реформе.
Об этом сообщает Ynet.
В ходе "жестких" переговоров Галант предупредил, что закон разрознит ЦАХАЛ. Он также предупредил, что правовая реформа нанесет ущерб как отношениям с США, так и военному сдерживанию.
По данным издания, Нетаниягу отклонил призывы главы оборонного ведомства, который, несмотря на свою позицию, не намерен голосовать против законов, когда те будут рассматриваться в Кнессете.