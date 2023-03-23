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Галант предупредил Нетаниягу о последствиях правовой реформы
23.03.2023 15:24 Алина Груднева

Галант предупредил Нетаниягу о последствиях правовой реформы

Министр обороны Йоав Галант призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить законодательные процессы по правовой реформе.

Об этом сообщает Ynet.

В ходе "жестких" переговоров Галант предупредил, что закон разрознит ЦАХАЛ. Он также предупредил, что правовая реформа нанесет ущерб как отношениям с США, так и военному сдерживанию.

По данным издания, Нетаниягу отклонил призывы главы оборонного ведомства, который, несмотря на свою позицию, не намерен голосовать против законов, когда те будут рассматриваться в Кнессете.


 

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