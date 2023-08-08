



Галант предостерег "Хизбаллу" от глупостей

Министр обороны Йоав Галант предостерег террористическую группировку "Хизбалла" от провокаций и нападений на Израиль.



Соответствующее заявление он сделал, посетив приграничный район Хар-Дов.



Обращение Галанта относилось, в первую очередь, генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Министр призвал главаря террористической группировки не совершать глупых ошибок.



"Вы совершали ошибки в прошлом и заплатили очень высокую цену. Если здесь начнется эскалация или новый конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы, не колеблясь, используем всю нашу мощь и разрушим каждый дюйм "Хизбаллы" и Ливана, если потребуется", — подчеркнул Галант.



Он добавил, что Израиль не хочет войны с Ливаном, но готов к любому сценарию развития событий для защиты граждан и суверенитета.