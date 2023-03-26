



Галант потребовал от Нетаниягу созвать кабинет министров, но тот отказался



Газета "Исраэль Хайом" сообщает, что еще до того, как вчера вечером призвать остановить принятие законов о правовой реформе до Дня независимости, министр обороны Йоав Галант потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу созвать кабинет министров для обсуждения последствий этого шага - но получил отказ.



Согласно информации газеты, министр Галант поднял это требование в ходе нескольких встреч, которые он недавно провел с Нетаниягу. Высокопоставленные чиновники заявили, что "решение Нетаниягу безответственно и юридически сомнительно".