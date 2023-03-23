



Галант потребовал от Нетаниягу остановить законодательный процесс

Министр обороны Йоав Галант потребовал от Нетаниягу остановить процесс утверждения во втором и третьем чтении закона, изменяющего состав комитета по выбору судей, сообщает ynet.



За последние две недели между ними состоялись беседы, которые были определены как "трудные". По состоянию на вчерашний день (среду) Нетаниягу ответил отрицательно: закон будет продвинут и утвержден. Галант представил ему тревожные данные о влиянии законодательства на готовность офицеров и солдат добровольно служить в резерве.



Галант не намерен голосовать против закона или воздержаться, когда он будет вынесен на окончательное голосование на следующей неделе. В разговорах с Нетаниягу и другими министрами "Ликуда" он подчеркивал, что поддерживает законы Левина-Ротмана. Он сказал им, что серьезно относится к поощрению протеста со стороны старших отставных офицеров, включая начальников Генштаба и генералов. Он также убежден, что протестное движение сильно преувеличивает последствия изменения состава для демократического режима.



Однако, учитывая деликатную ситуацию в сфере безопасности, он убежден, что утверждение всех законов следует отложить до летней сессии Кнессета. Во время перерыва коалиция должна попытаться достичь договоренностей либо с председателем Верховного суда Эстер Хают, либо с оппозицией в Кнессете, либо с представителями протестного движения.



Даже если соглашения не будут достигнуты, правительство сможет убедить общественность в том, что оно сделало все возможное, чтобы переубедить оппонентов. Одностороннее законодательство повлечет за собой тяжелые издержки в ЦАХАЛе, в отношениях с США и в сдерживании вражеских элементов. Это опасные процессы.



С политической точки зрения, шаг Галанта призван создать различие между ним и Нетаниягу и между ним и министрами правительства, не настроив против него большинство избирателей Ликуда.