



Галант после ударов в Сирии: Грохот израильских самолетов самый громкий

Министр обороны Йоав Галант в четверг, 14 сентября, сослался на предполагаемые израильские авиаудары по объектам в Сирии, заявив, что “вчера вечером мы получили еще одно доказательство того, что в Государстве Израиль грохот самолетов громче всех других фоновых шумов”.



“В конце концов, важно то, что происходит, а не разговоры”, – сказал Галант в поздравлении перед Рош ха-Шана с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Форумом Генерального штаба.