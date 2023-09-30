



Галант посетил мемориал Холокоста в Берлине

Министр обороны Йоав Галант посетил мемориал Холокоста в Берлине.



Его визит состоялся перед возвращением Израиля после подписания соглашения о продаже системы “Хец 3” (Arrow 3).



Галанта сопровождали гендиректор минобороны Эяль Замир и лидеры израильской аэрокосмической промышленности. К ним также присоединился министр обороны Германии и переживший Холокост.



“Сегодня я отмечаю очень волнующий и важный день. Спустя 80 лет после того, как 50 000 евреев были отправлены на смерть в этом месте, мы находимся здесь, на “Платформе 17” в Берлине”, - сказал Галант.



Глава оборонного ведомства добавил, что у Израиля есть возможность защитить себя, что является целью правительства.