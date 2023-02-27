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Галант посетил Хавара: нас ждут трудные дни
27.02.2023 12:13 Аркадий Бочаровский

Галант посетил Хавара: нас ждут трудные дни

После вчерашнего нападения и беспорядков в Хавара министр обороны Йоав Галант (Ликуд) приехал осмотреть деревню. 

В конце поездки министр сказал: "Ожидаются сложные дни и, возможно, даже трудные дни. Это сложное и жестокое нападение, но в то же время я призываю к спокойствию. Нет никакой легитимности действовать на эмоциях, и мы не позволим людям взять закон в свои руки. Мы должны доверять силам ЦАХАЛа".

Галант добавил: "Самое главное - добраться до террористов и передать их или суду или кладбищу".

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