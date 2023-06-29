



Галант: Поселенцы — законопослушные граждане, бунтовщики - не местные

Депутат Кнессета Мерав Бен-Ари (Еш Атид) задала в среду вопрос министру обороны Йоаву Галанту относительно жестоких беспорядков и попыток сжечь дома и автомобили в Иудее и Самарии.



Депутат спросила, готовы ли военные к повтору подобных инцидентов.



Министр обороны Йоав Галант ответил: "Жители Иудеи и Самарии - законопослушные граждане, вместе с ними появилась группа нарушителей закона. Значительная часть из них не являются жителями Иудеи и Самарии, это очень опасная группа, от которой открещивается поселенческое движение и его руководство, но это большая группа. Это беспокоит не только меня, это беспокоит и премьер-министра, и начальника генштаба ЦАХАЛа, и главу Шин-Бет".



Он добавил: "Я не допущу ситуации, когда мы беспокоимся [о реакции на террор] так же, как наши враги, - это не то, как должен действовать народ книги. Перед нами опасное социальное явление, с которым нужно бороться".

