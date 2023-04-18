



Галант: политики должны присутствовать на церемонии Дня памяти

Министр обороны Йоав Галант осудил призывы не допускать политиков на мероприятия в честь Дня памяти.



"Требование удалить избранных должностных лиц с кладбищ похоже на требование приспустить израильский флаг", — считает Галант.



Между тем, родственники погибших бойцов потребовали запретить министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру выступать на церемонии в Беэр-Шеве.



"Есть шесть политиков, которые не служили в ЦАХАЛе. 100 семей сказали, что не пустят Бен-Гвира на кладбище. Они закидают его яйцами", — сказал 12-му каналу председатель Яд Лабаним Эли Бен-Шем.



Глава мемориальной организации павшим израильским солдатам предупредил о возможном насилии на мероприятиях, если туда придут политики.



