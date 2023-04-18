Галант: политики должны присутствовать на церемонии Дня памяти
Министр обороны Йоав Галант осудил призывы не допускать политиков на мероприятия в честь Дня памяти.
"Требование удалить избранных должностных лиц с кладбищ похоже на требование приспустить израильский флаг", — считает Галант.
Между тем, родственники погибших бойцов потребовали запретить министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру выступать на церемонии в Беэр-Шеве.
"Есть шесть политиков, которые не служили в ЦАХАЛе. 100 семей сказали, что не пустят Бен-Гвира на кладбище. Они закидают его яйцами", — сказал 12-му каналу председатель Яд Лабаним Эли Бен-Шем.
Глава мемориальной организации павшим израильским солдатам предупредил о возможном насилии на мероприятиях, если туда придут политики.