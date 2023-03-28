



Галант пока не получил официального уведомления о своем увольнении

Несмотря на объявление о его увольнении министр обороны Йоав Галант не получил официального уведомления о своем увольнении по состоянию на конец понедельника. Его политическое будущее остается неясным, поскольку несколько законодателей коалиции лоббируют его сохранение на посту.



Сообщается, что премьер-министр провел переговоры с министром сельского хозяйства Ави Дихтером, бывшим главой ШАБАК, который считается фаворитом на замену Галанту, если Нетаниягу окончательно примет решение об его увольнении.



Как сообщает телеканал KAN, председатель ШАС Арье Дери был заранее заверен, что Галант не будет уволен, и был возмущен этим решением, когда узнал о нем из СМИ. 12 канал сообщил, что Дери и несколько неназванных законодателей коалиции призывали Нетаниягу отменить свое решение в понедельник.



Депутат от “Ликуда” Юлий Эдельштейн, который также призвал приостановить принятие закона, в понедельник выразил поддержку Галанта.



“Сегодня утром я провел конфиденциальную дискуссию о последствиях социальной напряженности в стране для системы безопасности”, — написал Эдельштейн в Твиттере, имея в виду закрытое заседание комиccии Кнессета по иностранным делам и обороне, на котором Галант предупредил, что безопасность Израиля находится под угрозой из-за законодательства о судебной реформе.



Сообщается, что Галант заявил на встрече, что нынешний кризис рассматривается врагами Израиля как возможность для нападения, ссылаясь на отчеты разведки.



“Комиccия услышала тревожный обзор. В свете информации, которая появилась в ходе обсуждения, и с учетом ситуации с безопасностью — ясно, что сейчас не время менять министра обороны“, — написал Эдельштейн.



Галант также получил поддержку со стороны оппозиции: лидер “Маханэ Мамлахти” Бенни Ганц призвал Нетаниягу пересмотреть вопрос об увольнении Галанта в телефонном разговоре в понедельник вечером.



Согласно опросу 12 канала, проведенному вечером в понедельник, 63% респондентов выступили против увольнения Галанта. Среди избирателей “Ликуда” 58% опрошенных выступили против увольнения Галанта, а 22% заявили, что поддерживают этот шаг.



