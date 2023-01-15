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Галант похвалил начальника штаба ЦАХАЛа за усиление военной готовности
15.01.2023 19:56 Ольга Белозерова

Галант похвалил начальника штаба ЦАХАЛа за усиление военной готовности

Министр обороны Йоав Галант попрощался с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави, который покидает свою должность.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я поблагодарил его за четыре года, в течение которых он руководил Армией обороны Израиля и добился множества оперативных успехов на всех аренах, а также за то, что сегодня Армия обороны Израиля - это армия, которая более приспособлена и готова к различным вызовам вокруг нас", - заявил Галант.

Министр отметил: "Завтра будет 40 лет как начальник штаба в форме ЦАХАЛа, большинство из которых он находился на переднем крае оперативной и командной деятельности, а также на самых важных и сложных аренах. Я не сомневаюсь, что граждане Израиля ценят это". 

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