



Галант похвалил начальника штаба ЦАХАЛа за усиление военной готовности

Министр обороны Йоав Галант попрощался с начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави, который покидает свою должность.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Я поблагодарил его за четыре года, в течение которых он руководил Армией обороны Израиля и добился множества оперативных успехов на всех аренах, а также за то, что сегодня Армия обороны Израиля - это армия, которая более приспособлена и готова к различным вызовам вокруг нас", - заявил Галант.



Министр отметил: "Завтра будет 40 лет как начальник штаба в форме ЦАХАЛа, большинство из которых он находился на переднем крае оперативной и командной деятельности, а также на самых важных и сложных аренах. Я не сомневаюсь, что граждане Израиля ценят это".