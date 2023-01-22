



Галант: подлодки - гарантия безопасности для Израиля

Подводные лодки являются гарантией безопасности Израиля от Ирана, "Хизбаллы", ХАМАСа и других угроз в сфере безопасности.



Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант, выступая на горе Герцль на панихиде по погибшему в 1968 году экипажу подлодки "Дакар", состоящему из 69 человек.



"Сегодня экипажи подводных лодок продолжают ту же стратегическую миссию, что и экипаж "Дакара". Большая часть деятельности подлодок Shayetet 7 держится в секрете от граждан Израиля", - отметил он.



По словам главы минобороны, существует длинный список угроз для безопасности Израиля.



"Иранская угроза бросает нам вызов как в близлежащих районах, так и в отдаленных районах. Подводные лодки являются страховкой безопасности Израиля от угроз вокруг нас", — добавил он.







