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Галант поблагодарил ВВС за впечатляющее шоу | Фото: ЦАХАЛ
26.04.2023 21:46 Алина Груднева

Галант поблагодарил ВВС за впечатляющее шоу


Министр обороны Йоав Галант поблагодарил ВВС Израиля с успешным полетом в честь 75-го Дня независимости.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 26 апреля.

"Каждый, кто наблюдал за впечатляющим полетом ВВС в небе Израиля сегодня по случаю 75-летия нашей независимости, получил осязаемое доказательство силы ВВС и мастерства замечательных пилотов", - сказал он.

Галант от имени всех граждан Израиля поблагодарил группы ВВС и их командиров за "впечатляющую и вдохновляющую демонстрацию возможностей".
 

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