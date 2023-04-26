Галант поблагодарил ВВС за впечатляющее шоу
Министр обороны Йоав Галант поблагодарил ВВС Израиля с успешным полетом в честь 75-го Дня независимости.
Соответствующее заявление он сделал вечером, 26 апреля.
"Каждый, кто наблюдал за впечатляющим полетом ВВС в небе Израиля сегодня по случаю 75-летия нашей независимости, получил осязаемое доказательство силы ВВС и мастерства замечательных пилотов", - сказал он.
Галант от имени всех граждан Израиля поблагодарил группы ВВС и их командиров за "впечатляющую и вдохновляющую демонстрацию возможностей".