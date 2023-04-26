



Галант поблагодарил ВВС за впечатляющее шоу



Министр обороны Йоав Галант поблагодарил ВВС Израиля с успешным полетом в честь 75-го Дня независимости.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 26 апреля.



"Каждый, кто наблюдал за впечатляющим полетом ВВС в небе Израиля сегодня по случаю 75-летия нашей независимости, получил осязаемое доказательство силы ВВС и мастерства замечательных пилотов", - сказал он.



Галант от имени всех граждан Израиля поблагодарил группы ВВС и их командиров за "впечатляющую и вдохновляющую демонстрацию возможностей".

