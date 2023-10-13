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Галант поблагодарил США: прибыл второй самолет с боеприпасами
13.10.2023 14:46 Алина Груднева

Галант поблагодарил США: прибыл второй самолет с боеприпасами

Министр обороны Йоав Галант поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за военную помощь Израилю.

Он подтвердил, что 13 октября в страну прибыл уже второй самолет с боеприпасами.

"Вы показали нам, что значит быть союзником, другом и братом. Оборонное сотрудничество и поддержка США в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе обеспечивают свободу действий и укрепляют наши возможности", — сказал Галант.

По словам главы оборонного ведомства, размещение американских военных на суше, в воздухе и на море посылает четкий сигнал партнерам и врагам в регионе.

"Это война за свободу и наши общие ценности. Мы находимся на передовой. Мы продолжим сражаться и выиграем эту войну", — резюмировал Галант.
 

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