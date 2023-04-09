



Галант побеседовал с министром обороны США о недавних атаках

Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу, 8 апреля, побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином, проинформировав его о недавних террористических и ракетных обстрелах.



Глава Пентагона позвонил Галанту, чтобы выразить свои соболезнования в связи с терактами в пятницу, 7 апреля. Остин также выразил свою поддержку Израилю после ракетных обстрелов с юга Ливана и из Газы.



“Госсекретарь подчеркнул свою поддержку безопасности Израиля от всех угроз”, – написала пресс-служба Пентагона.



Со своей стороны, Галант проинформировал Остина о нападениях и обсудил “постоянные усилия оборонного ведомства по пресечению терроризма и эффективному реагированию на любую угрозу израильским гражданам и войскам”, говорится в заявлении Министерства обороны Израиля. Министр также подчеркнул меры, предпринятые оборонным ведомством Израиля для обеспечения религиозной свободы на Храмовой горе, которая была “захвачена группами экстремистов-мятежников”, забаррикадировавшихся внутри мечети Аль-Акса, не давшим мусульманам молиться во время Рамадана и спровоцировавшим реакцию израильских сил безопасности.



Остин призвал к спокойствию во время совпадающих праздников и пожелал Галанту счастливого Песаха. Галант поблагодарил Остина “за его дружбу, партнерство и солидарность с правом Израиля на самооборону”.