



Галант – пилотам: Любой призыв к отказу подчиняться приказам наносит вред ЦАХАЛу

Министр обороны Йоав Галант заявил в воскресенье, что он возражает против отказа подчиняться приказам на основании оппозиции судебной реформе, и в то же время призвал к переговорам между сторонниками и противниками реформы.



“Ситуация сегодня требует от нас вести оперативный диалог. Мы сталкиваемся с тяжелыми и сложными внешними вызовами, и любой призыв к отказу от приказов наносит ущерб функционированию ЦАХАЛа и его способности выполнять свои задачи”, – сказал Галант.



Его комментарии прозвучали после того, как 37 из 40 резервных пилотов 69-й истребительной эскадрильи ВВС Израиля объявили, что они не явятся на запланированные боевые учения в эту среду в знак протеста против судебной реформы.



69-я эскадрилья, которую называют эскадрильей “Молотов”, является одной из самых элитных истребительных подразделений Израиля. Ее пилоты летают на усовершенствованных самолетах F-15I Thunderbird и участвовали в израильской кампании “Война между войнами”, направленной на предотвращение проникновения иранских военных в Сирию и уничтожении сирийского ядерного реактора в 2007 году.



Также в воскресенье офицеры и солдаты подразделения специальных операций ЦАХАЛа подписали петицию, в которой объявили, что, если судебная реформа будет продолжена, они не будут возвращаться в запас.