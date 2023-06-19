



Галант: передовые технологии Израиля — лучшая защита от Ирана

Передовые технологии Израиля являются лучшей защитой от угроз со стороны Ирана и других врагов.



Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант на Парижском авиасалоне, открыв израильский павильон.



По его словам, способность Израиля противостоять угрозам определяется преданными своему делу людьми, которые неустанно работают над созданием самых современных технологий.



"Эта непрекращающаяся и крайне сложная битва интеллекта в основном происходит за кулисами. В последние годы это интеллектуальное состязание набирает обороты, и я могу с уверенностью утверждать, что Израиль превосходит своих противников как в оборонительных, так и в наступательных возможностях", - подчеркнул он.



По словам Галанта, Иран сейчас как никогда близок к обретению военно-ядерного потенциала.



"Он ведет против нас войну на истощение. Эта четкая стратегия направлена на дестабилизацию не только региона, но и всего мира. В ответ на усилия Ирана израильский оборонный истеблишмент работает над тем, чтобы не допустить превращения Ирана в ядерную державу, используя все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы", — подчеркнул Галант.



Парижский авиасалон проводится раз в два года. Выставка считается одной из крупнейших и наиболее значимых в мире. В этом году 17 израильских компаний продемонстрируют свои технологии в сфере ПВО, беспилотники, радары и лазерные технологии, а также системы раннего предупреждения о ракетном нападении и многое другое.