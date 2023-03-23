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Галант отказался от планов выступить с заявлением
23.03.2023 20:50 Ирина Демьянова

Галант отказался от планов выступить с заявлением

После вызова на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу министр обороны Йоав Галант отменил планы выступить с заявлением.

Ожидалось, что Галант призовет к прекращению действия закона о пересмотре судебной системы.

“Министр обороны Йоав Галант встретился сегодня вечером с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и рассказал ему о влиянии законодательных процессов на ЦАХАЛ и оборонный истеблишмент”, — говорится в заявлении офиса Галланта после встречи.

“По просьбе премьер-министра и в свете его запланированного выступления сегодня вечером министр обороны откладывает свое заявление на данном этапе”, — говорится в заявлении.
 

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