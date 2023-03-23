



Галант отказался от планов выступить с заявлением

После вызова на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу министр обороны Йоав Галант отменил планы выступить с заявлением.



Ожидалось, что Галант призовет к прекращению действия закона о пересмотре судебной системы.



“Министр обороны Йоав Галант встретился сегодня вечером с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и рассказал ему о влиянии законодательных процессов на ЦАХАЛ и оборонный истеблишмент”, — говорится в заявлении офиса Галланта после встречи.



“По просьбе премьер-министра и в свете его запланированного выступления сегодня вечером министр обороны откладывает свое заявление на данном этапе”, — говорится в заявлении.

