



Галант осудил “нападения экстремистов” на ЦАХАЛ: С претензиями идите ко мне

Министр обороны Йоав Галант выразил поддержку главам службы безопасности после того, как Орит Струк сравнила их с российской группой наемников “Вагнер” за то, что они осудили недавнее насилие со стороны экстремистских поселенцев как “терроризм”.



“Я обращаюсь к тем, кто нападает на начальника штаба ЦАХАЛа, главу ШАБАКа, комиссара израильской полиции, полевых командиров ЦАХАЛа… и говорю вам – избранным должностным лицам – министрам и членам Кнессета: если вы хотите напасть на кого-то, нападайте меня, министра обороны”, – заявил он.



Галант предупредил, что любой, кто причинит вред ЦАХАЛу или командирам, будет привлечен к “самой суровой ответственности”.



Тем временем глава партии “Религиозный сионизм” защищает Струк.



“Министр Струк немедленно разъяснила ее слова и принесла извинения”, – напомнил министр финансов Бецалель Смотрич в начале заседания фракции в Кнессете. "Все совершают ошибки."