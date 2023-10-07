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Галант - Остину: Израиль выиграет эту войну
07.10.2023 18:32 Алина Груднева

Галант - Остину: Израиль выиграет эту войну

Министр обороны Йоав Галант провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

"ЦАХАЛ и силы безопасности работают над тем, чтобы победить врага и защитить наших граждан. Мы готовы расширить нашу деятельность", - сказал Галант.

Глава оборонного ведомства детально рассказал коллеге из Пентагона о последних событиях в Израиле и операциях, проводимых ЦАХАЛом. Он повторил слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Израиль находится в состоянии войны. Министр также поблагодарил американскую администрацию за поддержку.

"Государство Израиль выиграет эту войну, и ХАМАС понесет ответственность за свои действия", - резюмировал Галант.

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