Галант - Остину: Израиль останется сильной демократической страной
Министр обороны Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином состояние готовности ЦАХАЛа и правовую реформу.
"Израиль — сильная демократия и останется таковой в будущем", — сказал Галант.
По данным оборонного ведомства, в ходе переговоров стороны говорили о региональных проблемах и о состоянии готовности ЦАХАЛа.
"Главная задача состоит в том, чтобы сплотить ряды и поддерживать готовность ЦАХАЛа из-за многочисленных вызовов в сфере безопасности", - отметил Галант.