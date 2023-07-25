



Галант - Остину: Израиль останется сильной демократической страной

Министр обороны Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином состояние готовности ЦАХАЛа и правовую реформу.



"Израиль — сильная демократия и останется таковой в будущем", — сказал Галант.



По данным оборонного ведомства, в ходе переговоров стороны говорили о региональных проблемах и о состоянии готовности ЦАХАЛа.



"Главная задача состоит в том, чтобы сплотить ряды и поддерживать готовность ЦАХАЛа из-за многочисленных вызовов в сфере безопасности", - отметил Галант.