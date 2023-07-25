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Галант - Остину: Израиль останется сильной демократической страной
25.07.2023 20:38 Алина Груднева

Галант - Остину: Израиль останется сильной демократической страной

Министр обороны Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином состояние готовности ЦАХАЛа и правовую реформу.

"Израиль — сильная демократия и останется таковой в будущем", — сказал Галант.

По данным оборонного ведомства, в ходе переговоров стороны говорили о региональных проблемах и о состоянии готовности ЦАХАЛа.

"Главная задача состоит в том, чтобы сплотить ряды и поддерживать готовность ЦАХАЛа из-за многочисленных вызовов в сфере безопасности", - отметил Галант.

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