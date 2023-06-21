



Впервые состоялись переговоры министров обороны Израиля и Украины

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает его официальный представитель.



Сообщается, что Галант был проинформирован о событиях на местах и выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине.



“Стороны также обсудили общую угрозу, которую представляет Иран, и его влияние на войну в Украине, а также его более широкое глобальное влияние”, — говорится в заявлении.



Галант также проинформировал Резникова о ходе разработки системы предупреждения о ракетном нападении, которую Израиль готовит для Украины.



В свою очередь Резников также заверил, что разговор был очень продуктивным.



"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", – написал министр обороны.



Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые. Причем Галант возглавил оборонное ведомство Израиля пять месяцев назад.



Как известно, Израиль продолжает поддерживать хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией.



С начала полномасштабной войны Иерусалим отказывается оказывать Украине военную помощь. Страна передает только гуманитарную помощь.

Однако в начале мая Израиль направил Украине радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе, которую производит израильская компания RADA Electronic Industries.



Украинская сторона считает, что Иерусалиму следует изменить позицию по военной помощи Украине и предоставить технологии для борьбы с "Шахедами".