



Галант обсудил с послом США в ООН вопросы безопасности

Министр обороны Йоав Галант и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обсудили региональную безопасность.



Как сообщается, Томас-Гринфилд “подтвердила железную, непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и осудила недавние террористические акты против израильских граждан”.



Они говорили о необходимости деэскалации ситуации в Иудее и Самарии, где наблюдается рост как террористических атак, так и насилия со стороны поселенцев.



Посол сказалa, что США продолжают рассматривать решение о создании двух государств как “лучший способ разрешить израильско-палестинский конфликт и достичь равных мер безопасности, процветания, свободы и демократии как для израильтян, так и для палестинцев”.

