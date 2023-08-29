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Галант обсудил с послом США в ООН вопросы безопасности
29.08.2023 19:16 Ирина Демьянова

Галант обсудил с послом США в ООН вопросы безопасности

Министр обороны Йоав Галант и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обсудили региональную безопасность.

Как сообщается, Томас-Гринфилд “подтвердила железную, непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и осудила недавние террористические акты против израильских граждан”.

Они говорили о необходимости деэскалации ситуации в Иудее и Самарии, где наблюдается рост как террористических атак, так и насилия со стороны поселенцев.

Посол сказалa, что США продолжают рассматривать решение о создании двух государств как “лучший способ разрешить израильско-палестинский конфликт и достичь равных мер безопасности, процветания, свободы и демократии как для израильтян, так и для палестинцев”.
 

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