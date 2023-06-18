



Галант обсудил с главой оборонного ведомства Германии покупку системы Arrow 3

Министр обороны Йоав Галант поговорил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом после того, как на прошлой неделе Бундестаг одобрил авансовый платеж на покупку израильской системы противоракетной обороны Arrow 3.



Согласно сообщению министерства обороны, Галант поздравил Писториуса с тем, что бюджетный комитет нижней палаты немецкого парламента дал зеленый свет на первоначальный платеж в размере 560 миллионов евро.



"В ходе беседы министр обороны и его немецкий коллега обсудили укрепление отношений в сфере безопасности между двумя странами и договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить углубление сотрудничества", - говорится в сообщении офиса Галанта.



Германия заплатит около четырех миллиардов евро за Arrow 3, самую современную израильскую систему противоракетной обороны дальнего действия, предназначенную для перехвата баллистических ракет, когда они еще находятся за пределами земной атмосферы.



Поскольку система была разработана совместно с Соединенными Штатами, процесс экспорта в Германию зависит от одобрения Вашингтона. Министерство обороны заявляет, что в настоящее время оно ведет переговоры с американским правительством, чтобы получить разрешение.

