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Галант обсудил Иран с главой Пентагона
05.01.2023 07:15 Алина Груднева

Галант обсудил Иран с главой Пентагона

Вечером, 4 января, министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Глава Пентагона поздравил его со вступлением в должность.

Стороны обсудили угрозы, исходящие от Ирана. Галант пообещал предотвратить получение Исламской Республикой ядерной бомбы.

"Галант подчеркнул в разговоре обязательство Израиля сделать все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и необходимость задействовать международное сообщество для сотрудничества по этому вопросу", – сообщает оборонное ведомство.

По данным минобороны Израиля, разговоры прошел в дружеской атмосфере. Стороны договорились о скорой встрече.

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