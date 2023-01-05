Галант обсудил Иран с главой Пентагона
Вечером, 4 января, министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.
Глава Пентагона поздравил его со вступлением в должность.
Стороны обсудили угрозы, исходящие от Ирана. Галант пообещал предотвратить получение Исламской Республикой ядерной бомбы.
"Галант подчеркнул в разговоре обязательство Израиля сделать все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и необходимость задействовать международное сообщество для сотрудничества по этому вопросу", – сообщает оборонное ведомство.
По данным минобороны Израиля, разговоры прошел в дружеской атмосфере. Стороны договорились о скорой встрече.