



Галант об угрозах резервистов: подрывают ценности ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант раскритиковал новые угрозы со стороны резервистов отказаться от службы из-за продвижения правительством правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал на церемонии выпуска курсантов на юге Израиля.



"Мы не должны позволять никому использовать ЦАХАЛ в качестве инструмента в политических кампаниях или как часть подстрекательских заявлений анонимных лиц. Призывы к отказу и угрозы прекратить добровольную службу подрывают основные ценности Армии обороны Израиля и ставят под угрозу ее компетентность", - подчеркнул Галант.



По словам главы оборонного ведомства, все угрозы отказа от службы не являются законной формой протеста.



"Любой, кто призывает к отказу, наносит ущерб самому важному, что у нас есть, — безопасности Государства Израиль. Мы все, и особенно политики как от коалиции, так и от оппозиции, должны осудить явление отказа. Наш долг как общества - держать ЦАХАЛ вне любых споров", - добавил он.