\

Новости » Политика
Галант об угрозах отказа среди резервистов: награда для врагов Израиля
11.07.2023 21:07 Алина Груднева

Галант об угрозах отказа среди резервистов: награда для врагов Израиля

Министр обороны Йоав Галант осудил угрозы резервистов отказаться от службы из-за правовой реформы.

По его словам, такие действия играют на руку врагам Израиля.

"Сила Армии обороны Израиля основывается на единстве. Даже сегодня ключ к успеху в миссиях лежит в единстве в наших рядах", — сказал Галант.

По словам главы оборонного ведомства, призывы к отказу от службы угрожают единству и национальной безопасности.

"Они опасны и являются наградой для нашего врага. Я призываю общественных деятелей как в правом, так и в левом блоке, оставить политику за пределами армии. Политика отказов наносит вред ЦАХАЛу, оборонному ведомству и безопасности Израиля", — предупредил он.

Галант подчеркнул, что необходимо позаботиться о сохранении единства в Армии обороны Израиля и исключении ее из любых политических споров.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru