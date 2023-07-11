



Галант об угрозах отказа среди резервистов: награда для врагов Израиля

Министр обороны Йоав Галант осудил угрозы резервистов отказаться от службы из-за правовой реформы.



По его словам, такие действия играют на руку врагам Израиля.



"Сила Армии обороны Израиля основывается на единстве. Даже сегодня ключ к успеху в миссиях лежит в единстве в наших рядах", — сказал Галант.



По словам главы оборонного ведомства, призывы к отказу от службы угрожают единству и национальной безопасности.



"Они опасны и являются наградой для нашего врага. Я призываю общественных деятелей как в правом, так и в левом блоке, оставить политику за пределами армии. Политика отказов наносит вред ЦАХАЛу, оборонному ведомству и безопасности Израиля", — предупредил он.



Галант подчеркнул, что необходимо позаботиться о сохранении единства в Армии обороны Израиля и исключении ее из любых политических споров.

