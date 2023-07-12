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Галант о ситуации на границе с Ливаном: защитим безопасность Израиля
12.07.2023 19:01 Алина Груднева

Галант о ситуации на границе с Ливаном: защитим безопасность Израиля

Министр обороны Йоав Галант перед вылетом в Азербайджан прокомментировал инцидент на ливанской границе.

"Мы сдерживаем боевиков спецсредствами и продолжим стоять на страже безопасности Государства Израиль на границе с Ливаном", - сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, любой, кто попытается нарушить суверенитет Израиля и напасть на граждан, получит жесткий и своевременный ответ.

Комментируя свою поездку в Азербайджан, Галант сказал, что поднимет вопрос об угрозе, которую будет представлять Иран, если получит ядерное оружие.

"Этот визит проходит в период, насыщенный вызовами в сфере безопасности. Я расскажу о глобальной угрозе, которое представляет ядерное оружие в руках Ирана", - подчеркнул он.

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