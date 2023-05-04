



Галант о ликвидации убийц семьи Ди: возмездие настигнет каждого террориста

Министр обороны Йоав Галант приветствовал ликвидацию террористов, убивших около месяца назад в Иорданской долине Лию (Люси) Ди (48 лет) и двух ее дочерей, Майю (20 лет) и Рину (16 лет).



Соответствующее заявление он сделал днем, 4 мая.



"Большое спасибо силам безопасности за ликвидацию отряда террористов, совершивших гнусное нападение в Хамра, в результате которого были убиты Люси Ди и ее дочери Майя и Рина", — сказал Галант.



По словам министра обороны, как он и обещал отцу и мужу Лео Ди, длинная рука правосудия дотянется до каждого террориста.



Напомним, боевики ХАМАС были убиты в ходе перестрелки во время действий сил безопасности в Касбе Шхема. Кроме того, был ликвидирован помощник разыскиваемых.



