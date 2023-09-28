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Галант: нужно оценить все риски из-за саудовской ядерной программы
28.09.2023 16:48 Алина Груднева

Галант: нужно оценить все риски из-за саудовской ядерной программы

В Израиле изучают все риски, связанные с потенциальной ядерной программой Саудовской Аравии.

Такое заявление на церемонии подписания соглашения о поставке системы "Хец-3" (Arrow 3) Германии сделал министр обороны Йоав Галант.

"Заключение мира с Саудовской Аравией - благословение для Израиля, однако мы должны свести к минимуму риски. ЦАХАЛ и Мосад изучают вопросы, связанные с ядерной программой Саудовской Аравии", - сказал Галант.

Министр пообещал, что после досконального изучения этого вопроса оборонным ведомством, Моссадом и ЦАХАЛом будет дан профессиональный ответ.

"Мы сообщим об этом премьер-министру и правительству, а затем и обществу", - добавил он.

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