



Галант: никто не одобрял передачу оружия силам безопасности ПА

Министр обороны Йоав Галант опроверг информацию о том, что США с одобрения Израиля передали оружие силам безопасности Палестинской автономии.



Об этом сообщили в оборонном ведомстве.



"Вопреки ложным представлениям из-за различных отчетов, с тех пор, как министр обороны Йоав Галант вступил в должность, никаких одобрений передачи оружия Палестинской автономии не было", - сказано в заявлении.



Уточняется, что все эти утверждения являются ложью. Ранее появилось сообщение о том, что США с одобрения Израиля передали оружие Палестинской автономии. Условием якобы было то, что силы безопасности будут им пользоваться в рамках контртеррористических операций. По слухам, эта информация вывела из себя министра финансов Бецалеля Смотрича.