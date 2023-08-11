



Галант назвал предложенную Бен-Гвиром национальную гвардию "частным ополчением"

Министр обороны Йоав Галант в четверг написал письмо министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, в котором раскритиковал предложенное создание национальной гвардии под непосредственным контролем лидера ультраправой партии "Оцма Иегудит".



В письме, содержание которого было передано в новостях 12 канала, говорится, что "в Израиле нет места для частных ополченцев".



"Создание нового органа безопасности вызовет реальные проблемы и будет отвлекать силовиков", — написал Галант.



В марте Бен Гвир получил одобрение премьер-министра Биньямина Нетаниягу на долгожданную национальную гвардию в обмен на поддержку временной паузы в судебной реформе. Он потребовал, чтобы новое формирование подчинялись непосредственно министру нацбезопасности, а не полиции.



Бен Гвир отверг критику Галанта, заявил, что министру обороны следует сосредоточиться на проблемах в своем собственном ведомстве, и обвинил его в том, что он отправил письмо в СМИ, прежде чем отправить его в офис министра.



"Премьер-министр и министр Бен-Гвир договорились о создании национальной гвардии в Израиле, и Галант не будет решать, как она будет работать. Мы просим Галанта, который пытался остановить судебные реформы и преследует поселенцев, не вмешиваться в дела национальной гвардии", — говорится в сообщении офиса Бен-Гвира.



Ожидается, что нацгвардия будет состоять из 2000 военнослужащих, которым будет поручено бороться с "националистической преступностью" и терроризмом, а также "восстанавливать управление там, где это необходимо". Сроки создания такой силы остаются неясными. Конкретные полномочия, предоставленные национальной гвардии, и кому она будет подчиняться, также все еще находятся в подвешенном состоянии.

