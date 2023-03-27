



Галант нарушил молчание

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по правовой реформе.



Соответствующее заявление он сделал после выступления главы израильского правительства.



"Приветствую решение приостановить действие законодательства в пользу переговоров", - лаконично сказал он.



Накануне Нетаниягу объявил о том, что увольняет Галанта за призывы приостановить законодательный процесс. Технически он все еще является министром обороны, поскольку не получил официального письма с уведомлением об увольнении.



Что примечательно, сегодня он не пришел на голосование по закону о бюджете.

