



Галант: Нападки коалиции на главу ШАБАК наносят ущерб безопасности

Ряд законодателей коалиции нападают на главу ШАБАК за его предупреждение о том, что террористические акты израильских евреев подпитывают палестинский терроризм. Депутаты заявили, что "левые идеи достигли верхушки" агентства безопасности и что высокопоставленные чиновники обороны не знают, как "отличить врага от своего народа".



Подобные высказывания законодателей побудили министра обороны Йоава Галанта встать на защиту Ронена Бара.



"Благодаря сотрудникам ЩАБАК и их главе, которые действуют вдали от глаз общественности, жизни израильских граждан спасаются каждый день. Я решительно осуждаю заявления членов Кнессета, оскорбляющие главу ШАБАК, и предлагаю им отказаться от них и извиниться за свои слова", — говорится в заявлении Галанта.



"Любые нападки общественных деятелей на ШАБАК наносят ущерб безопасности государства и его граждан", — добавил Галант.



Предупреждение главы ШАБАК прозвучало за несколько дней до того, как молодой палестинец был предположительно убит израильскими поселенцами недалеко от Рамаллы в пятницу вечером, 4 августа, а палестинский террорист из Дженина убил израильского патрульного в Тель-Авиве в субботу вечером, 5 августа.

