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Галант: мы сотрем ХАМАС с лица земли
11.10.2023 23:01 Алина Груднева

Галант: мы сотрем ХАМАС с лица земли

Вечером, 11 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант решили дать пресс-конференцию.

Галант сказал, что силы ЦАХАЛа перешли в наступление.

"Мы стабилизировали ситуацию внутри страны и перешли в наступление. Мы сотрем ХАМАС с лица земли", - сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, нападение ХАМАСа является "самой ужасной террористической атакой, которую когда-либо видел мир".

"То, что произошло, не случалось с еврейским народом с 1945 года", — сказал он.

До Галанта аналогичное заявление сделал Нетаниягу, сказав, что заручился поддержкой президента США Джо Байдена.
 

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