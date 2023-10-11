



Галант: мы сотрем ХАМАС с лица земли

Вечером, 11 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант решили дать пресс-конференцию.



Галант сказал, что силы ЦАХАЛа перешли в наступление.



"Мы стабилизировали ситуацию внутри страны и перешли в наступление. Мы сотрем ХАМАС с лица земли", - сказал он.



По словам главы оборонного ведомства, нападение ХАМАСа является "самой ужасной террористической атакой, которую когда-либо видел мир".



"То, что произошло, не случалось с еврейским народом с 1945 года", — сказал он.



До Галанта аналогичное заявление сделал Нетаниягу, сказав, что заручился поддержкой президента США Джо Байдена.

