Галант: мы прервали цепочку производства оружия террористов
Министр обороны Йоав Галант прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
"Мы прервали производство оружия оружия террористов, захватили тысячи бомб, уничтожили десятки производственных площадок, мастерских и взрывоопасных лабораторий", — отметил он.
По словам Галанта, израильские военные позаботятся о том, чтобы можно было свободно действовать против террора в Дженине.
"Мы достигнем ситуации, когда сможем двигаться отрядом, а не бригадой", - отметил глава минобороны.
По его словам, израильтяне позаботятся о том, чтобы могли свободно действовать против террора в городе.
"Мы достигнем того момента, когда сможем двигаться везде… отрядом, а не бригадой", - подчеркнул он.