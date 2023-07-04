Новости » Политика
Галант: мы прервали цепочку производства оружия террористов
04.07.2023 18:54 Алина Груднева

Галант: мы прервали цепочку производства оружия террористов

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал  контртеррористическую операцию в Дженине следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Мы прервали производство оружия оружия террористов, захватили тысячи бомб, уничтожили десятки производственных площадок, мастерских и взрывоопасных лабораторий", — отметил он.

По словам Галанта, израильские военные позаботятся о том, чтобы можно было свободно действовать против террора в Дженине.

"Мы достигнем ситуации, когда сможем двигаться отрядом, а не бригадой", - отметил глава минобороны.

По его словам, израильтяне позаботятся о том, чтобы могли свободно действовать против террора в городе.

"Мы достигнем того момента, когда сможем двигаться везде… отрядом, а не бригадой", - подчеркнул он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru