



Галант: мы прервали цепочку производства оружия террористов

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал контртеррористическую операцию в Дженине следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



"Мы прервали производство оружия оружия террористов, захватили тысячи бомб, уничтожили десятки производственных площадок, мастерских и взрывоопасных лабораторий", — отметил он.



По словам Галанта, израильские военные позаботятся о том, чтобы можно было свободно действовать против террора в Дженине.



"Мы достигнем ситуации, когда сможем двигаться отрядом, а не бригадой", - отметил глава минобороны.



По его словам, израильтяне позаботятся о том, чтобы могли свободно действовать против террора в городе.



"Мы достигнем того момента, когда сможем двигаться везде… отрядом, а не бригадой", - подчеркнул он.

