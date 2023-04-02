



Галант: Мы не позволим "Хизбалле" причинить нам вред

Министр обороны Йоав Галант предупреждает Иран и "Хизбаллу", что Израиль не потерпит никаких попыток причинить вред ему или израильским гражданам.



"У нас есть напряженность на всех фронтах. Иранцы распространяют свою деятельность на Иудею, Самарию и Газу и пытаются закрепиться в Сирии и Ливане. Мы не позволим иранцам и "Хизбалле" причинить нам вред. Мы не позволяли этого в прошлом, мы не позволим этого сейчас или когда-либо в будущем. Когда будет необходимо, мы вытесним их из Сирии туда, где им и место, а именно в Иране", — говорит он в предпасхальном тосте с солдатами бригады "Эцион".



Галлант не упомянул тот факт, что он был уволен на прошлой неделе премьер-министром Биньямином Нетаньяху, хотя ему еще не было отправлено официальное письмо с уведомлением о его увольнении, что оставило его в подвешенном состоянии, в то время как некоторые члены правительства лоббируют его возвращение.

