



Галант может принести извинения Нетаниягу до воскресенья

Ожидается, что министр обороны Йоав Галант принесет извинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу в ближайшие дни после того, как он уволил его за высказывания в пользу приостановки принятия закона о судебной реформе, сообщает Maariv.



Пока неясно, как Галант будет информировать общественность, возможно, через заявление или речь.



Вполне возможно, что извинения Галанта и, следовательно, разрешение кризиса, вызванного его увольнением, могут осуществиться до воскресенья.



По состоянию на утро пятницы новый министр обороны не был назначен, и Галант все еще находится на этом посту , хотя в качестве его потенциальной замены обсуждались несколько имен, например, бывший глава ШАБАК и нынешний министр сельского хозяйства Ави Дихтер.



Однако официальные лица как в Израиле, так и в США, в том числе израильские законодатели, такие как Бени Ганц и Арье Дери , призывают Нетаниягу оставить Галанта на посту министра обороны, хотя это зависит от того, принесет ли тот свои извинения.

