



Галант: моя цель - предотвратить ущерб безопасности Израиля

Министр обороны подтверждает, что он ищет компромиссы по законопроекту об основании разумности, чтобы “не допустить участия ЦАХАЛа в политических спорах” после протестов пилотов.



Министр обороны Йоав Галант объявил в пятницу, что пытается “всеми способами” способствовать “широкому консенсусу” по законопроекту о разумности.



Он добавил, что его цель — “предотвратить ущерб безопасности Израиля и не допустить участия ЦАХАЛа в политических спорах”.

