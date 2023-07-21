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Галант: моя цель - предотвратить ущерб безопасности Израиля
21.07.2023 22:00 Ирина Демьянова

Галант: моя цель - предотвратить ущерб безопасности Израиля

Министр обороны подтверждает, что он ищет компромиссы по законопроекту об основании разумности, чтобы “не допустить участия ЦАХАЛа в политических спорах” после протестов пилотов.

Министр обороны Йоав Галант объявил в пятницу, что пытается “всеми способами” способствовать “широкому консенсусу” по законопроекту о разумности.

Он добавил, что его цель — “предотвратить ущерб безопасности Израиля и не допустить участия ЦАХАЛа в политических спорах”.
 

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