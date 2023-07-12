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Йоав Галант
12.07.2023 08:30 Евгения Маркова

Галант летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону

Министр обороны Йоав Галант возглавит делегацию в Азербайджан для встреч по укреплению стратегических связей, региональной стабильности и промышленного сотрудничества. Делегация должна прибыть в Баку вечером в среду, 12 июля.

В ходе визита, который состоится 12–14 июля, ожидается встреча министра с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и другими высокопоставленными представителями министерства обороны.

Визит Галанта направлен на дальнейшее укрепление стратегических связей между Израилем и Азербайджаном в области дипломатии, безопасности и технологий. Стороны также обсудят расширение оборонного и промышленного сотрудничества между странами, общие проблемы безопасности, а также возможности повышения региональной безопасности и стабильности.

Визит Галанта пройдет на фоне укрепляющихся связей между странами, кульминацией которых стало открытие посольства Азербайджана в Израиле в марте этого года.

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